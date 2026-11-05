Новая строка в квитанции: за что россиянам могут предложить доплатить в ЖКХ

Минстрой: платежи за ЖКХ могут взлететь из-за ремонта инфраструктуры

ЖКХ

Минстрой обсуждает новый механизм финансирования коммунальной инфраструктуры: в квитанциях за ЖКХ может появиться инвестиционная надбавка, а регионы получат больше полномочий по тарифам. Об этом говорилось на круглом столе в Совете Федерации, где отметили, что текущих платежей хватает лишь на поддержание существующей инфраструктуры. Собранные средства предлагается направлять на ремонт котельных, труб и теплосетей.

Замдиректора департамента развития ЖКХ Минстроя Федор Козлов пояснил, что ведомство видит необходимость перенести индекс роста платы граждан на уровень субъекта, чтобы регионы могли учитывать свое экономическое состояние, однако итоговый мониторинг сохранится по установленному индексу, передает «Парламентская газета».

Помимо надбавки, обсуждается разрешение регионам повышать тарифы исходя из потребностей отрасли и состояния инфраструктуры — то есть фактически отказ от федеральных лимитов. Также планируется включать в тарифы реальные расходы коммунальных организаций без искусственного занижения, а губернаторы смогут поднимать тарифы для отдельных муниципалитетов по согласованию с правительством.

При этом в пресс-службе Минстроя сообщили, что решение о введении дополнительной инвестиционной надбавки к тарифам ЖКХ на данный момент не принято.

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