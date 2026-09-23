Олимпиадников ждут новые правила: призеры могут потерять важную льготу

Ведомости: призеров олимпиад могут лишить права на поступление в вузы

Общество

Минобрнауки предложило изменить правила приема в российские вузы. Согласно проекту приказа ведомства, победители олимпиад школьников из перечня Российского совета олимпиад школьников смогут сохранить право на поступление без вступительных испытаний, а призеры могут лишиться такой возможности, пишут Ведомости.

При этом призеры, как и победители, смогут претендовать на 100 баллов по предмету, соответствующему вступительному испытанию. Новые правила, если проект будет утвержден, должны вступить в силу 1 марта 2027 года и действовать до 1 сентября 2029 года.

Заместитель исполнительного директора Фонда развития физтех-школ Сергей Поминов считает, что изменения могут повлиять на выбор олимпиад школьниками из регионов. По его словам, призерам придется либо стремиться к победе, либо использовать льготу в виде 100 баллов по профильному предмету.

Проект также предусматривает дополнительные баллы за результаты ЕГЭ для поступающих на группы специальностей «Математика и механика» и «Инженерное дело, технологии и технические науки». В зависимости от условий приема учитываться смогут результаты по математике, физике, химии, информатике или биологии, если соответствующий предмет входит в перечень для группы направлений, но не является обязательным испытанием для конкретной специальности.

Отдельные изменения предлагаются для платного приема. Для зачисления потребуется заключить договор с вузом и полностью или частично оплатить обучение как минимум за один семестр. Использовать для оплаты можно будет в том числе материнский капитал или образовательный кредит.

Для впервые поступающих в магистратуру предлагается установить единое ограничение: участвовать в конкурсе одновременно можно будет не более чем по пяти направлениям в одном вузе. Кроме того, планируется отказаться от приема на укрупненные группы специальностей — зачисление должно проходить на конкретные направления и специальности.

Еще один проект приказа предусматривает изменения в перечне обязательных вступительных испытаний. Физику предлагают сделать обязательным экзаменом для направлений укрупненной группы «машиностроение», из-за чего число специальностей с обязательной физикой может вырасти с 26 до 37.

Историю предлагают сделать обязательным вступительным испытанием для ряда направлений, где сейчас вузы могут выбирать между историей и обществознанием. В перечень входят, в частности, юриспруденция, социология, политология, международные отношения, государственное и муниципальное управление, реклама и связи с общественностью, издательское дело и культурология.

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