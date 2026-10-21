Почему в Курске бьют тревогу из-за свалки шин: скрытые угрозы, о которых молчат отчеты

Экологические активисты Курской области указали на критические нарушения условий хранения отработанных автомобильных шин на полигоне промышленных отходов в Старково. Несмотря на официальные отчеты регионального Минприроды о передаче партий покрышек на глубокую переработку в Воронежскую область, общественники опубликовали фотографии, подтверждающие, что резина складирована навалом непосредственно на открытый грунт, передает 46ТВ⁠ .

По данным экологов, отработанные шины классифицируются как отходы IV класса опасности. Законодательство предписывает размещать их исключительно на площадках с твердым водонепроницаемым покрытием, чтобы предотвратить вымывание в почву тяжелых металлов, включая цинк, свинец и кадмий.

Кроме того, активисты предупреждают о высоком риске возгорания: горящая резина практически не поддается тушению водой, выделяет токсичные диоксины, а близость лесополосы делает ситуацию особенно угрожающей. Представители экологических движений адресовали ряд прямых вопросов министру природных ресурсов региона Максиму Левину. Они поинтересовались, было ли руководству ведомства известно о фактическом состоянии площадки в момент доклада губернатору о расширении программы сбора шин на города Курчатов и Железногорск. Общественники настаивают, что прием отходов должен начинаться только после полного обустройства специализированных площадок и заключения договоров с перерабатывающими предприятиями, иначе проблема стихийных свалок во дворах просто перемещается за пределы населенных пунктов.