Почему в Курске бьют тревогу из-за свалки шин: скрытые угрозы, о которых молчат отчеты
Курские экоактивисты указали на нарушения при хранении шин на полигоне
Экологические активисты Курской области указали на критические нарушения условий хранения отработанных автомобильных шин на полигоне промышленных отходов в Старково. Несмотря на официальные отчеты регионального Минприроды о передаче партий покрышек на глубокую переработку в Воронежскую область, общественники опубликовали фотографии, подтверждающие, что резина складирована навалом непосредственно на открытый грунт, передает 46ТВ.
По данным экологов, отработанные шины классифицируются как отходы IV класса опасности. Законодательство предписывает размещать их исключительно на площадках с твердым водонепроницаемым покрытием, чтобы предотвратить вымывание в почву тяжелых металлов, включая цинк, свинец и кадмий.
Кроме того, активисты предупреждают о высоком риске возгорания: горящая резина практически не поддается тушению водой, выделяет токсичные диоксины, а близость лесополосы делает ситуацию особенно угрожающей. Представители экологических движений адресовали ряд прямых вопросов министру природных ресурсов региона Максиму Левину. Они поинтересовались, было ли руководству ведомства известно о фактическом состоянии площадки в момент доклада губернатору о расширении программы сбора шин на города Курчатов и Железногорск. Общественники настаивают, что прием отходов должен начинаться только после полного обустройства специализированных площадок и заключения договоров с перерабатывающими предприятиями, иначе проблема стихийных свалок во дворах просто перемещается за пределы населенных пунктов.