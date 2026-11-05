Похоронили питомца на даче? Юрист объяснил, почему за это можно получить штраф

Захоронение питомца у дома, в парке или в лесу может обернуться для владельца штрафом от ₽4 до ₽5 тысяч. Об этом « Абзацу » рассказал юрист Ярослав Остапенко. По его словам, дачный участок также не является исключением из правила.

Собеседник подчеркнул, что согласно статье закона «О ветеринарии» останки животных относятся к биологическим отходам, а порядок обращения с ними определен приказом Минсельхоза России: один из утвержденных ведомством пунктов прямо запрещает захоронение домашних животных в землю.

Остапенко уточнил, что за захоронение питомца во дворе дома, в парке или в лесу гражданину грозит штраф от ₽4 до ₽5 тысяч по части 3 статьи 10.8 КоАП РФ, которая устанавливает ответственность за нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Для штрафа достаточно нарушить эти правила. Отдельно юрист отметил, что закон запрещает и утилизировать тело питомца в мусорный контейнер у жилого дома.

После смерти любимца владельцам следует обратиться в Государственную ветеринарную службу. Животное можно передать на кремацию через ветклинику или специализированную организацию. В Москве и Санкт-Петербурге также работают официальные кладбища, услугами которых можно воспользоваться, чтобы провести процедуру с соблюдением всех норм, подытожил Остапенко.