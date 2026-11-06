Уменьшение светового дня может привести к депрессии у собак. Об этом « Москве 24 » рассказала ветеринарный врач Елизавета Бабаева. По ее словам, четвероногие очень сильно привязаны к распорядку.

Депрессия у питомца при этом скорее похожа на легкую грусть и небольшую апатию: чтобы на этом фоне собака отказалась от еды, маловероятно. Поэтому, если подобное все же происходит, а также если отмечаются потеря интереса к привычным играм или резкое снижение двигательной активности, стоит обратиться к ветеринару.

Бабаева отметила, что все животные хорошо ощущают настрой владельцев, которые с приходом холодов тоже могут поддаться хандре. В итоге питомцы попадают под эффект отзеркаливания настроения. Таким образом, по словам ветеринара, осенне-зимнее снижение активности у собаки чаще связано с сезоном и эмоциональным фоном хозяина, но заметные изменения в поведении и отказ от еды — повод для визита к специалисту.