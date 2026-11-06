Световой день короче — собака грустнее: ветеринар объяснила, как осень влияет на питомцев

Ветеринар Бабаева: уменьшение светового дня может привести к депрессии у собак

Общество

Уменьшение светового дня может привести к депрессии у собак. Об этом «Москве 24» рассказала ветеринарный врач Елизавета Бабаева. По ее словам, четвероногие очень сильно привязаны к распорядку.

Депрессия у питомца при этом скорее похожа на легкую грусть и небольшую апатию: чтобы на этом фоне собака отказалась от еды, маловероятно. Поэтому, если подобное все же происходит, а также если отмечаются потеря интереса к привычным играм или резкое снижение двигательной активности, стоит обратиться к ветеринару.

Бабаева отметила, что все животные хорошо ощущают настрой владельцев, которые с приходом холодов тоже могут поддаться хандре. В итоге питомцы попадают под эффект отзеркаливания настроения. Таким образом, по словам ветеринара, осенне-зимнее снижение активности у собаки чаще связано с сезоном и эмоциональным фоном хозяина, но заметные изменения в поведении и отказ от еды — повод для визита к специалисту.

Читайте также

Удар по Орлу: власти началу обход квартир для выплаты компенсаций

Семь направлений и 12 станций: как расширят сеть метро в Подмосковье к 2035 году

Семь направлений и 12 станций: как расширят сеть метро в Подмосковье к 2035 году

Продажи российских брендов одежды в Московском регионе выросли на 8%

Пень-патриарх с усами: жители Павловского Посада приносят печенье духу старого дуба

Пень-патриарх с усами: жители Павловского Посада приносят печенье духу старого дуба

«Главные часы страны замолчали». Куранты остановили на 10 дней

«Главные часы страны замолчали». Куранты остановили на 10 дней

В Совфеде предложили усилить контроль за качеством еды в доставке

В Совфеде предложили усилить контроль за качеством еды в доставке

Синоптики спрогнозировали до +4 градусов и осадки в Подмосковье 4 ноября

Синоптики спрогнозировали до +4 градусов и осадки в Подмосковье 4 ноября

Самый масштабный мурал: в Яблоневом сквере Красногорска создают гигантское граффити

Самый масштабный мурал: в Яблоневом сквере Красногорска создают гигантское граффити

Память о герое: в Котельниках открыли мемориальную доску Александру Вавилову

Память о герое: в Котельниках открыли мемориальную доску Александру Вавилову

Годовой простой: власти запустили движение транспорта после сорванных торгов в Ростове

«Это катастрофа!». Из-за ливней в мексиканском Сьюдад-Хуаресе затопило больницу

«Это катастрофа!». Из-за ливней в мексиканском Сьюдад-Хуаресе затопило больницу

Налоги на вклады: «Опора России» просит сохранить ставки НДФЛ на уровне 13–15%

Добавьте mosregtoday.ru в избранное