«Холодильник» под водой и теплые стены: как бобры в «Лосином острове» готовятся к зиме

В национальном парке «Лосиный остров» бобры активно готовятся к зиме. Об этом сообщается в Telegram-канале парка. Сейчас у бобровых семей самая горячая пора: они срезают ветки осины и ивы и прячут их под водой — так получается природный «холодильник» с кормом на всю зиму.

Параллельно звери ремонтируют хатки и плотины и обмазывают стены смесью ила и глины, чтобы внутри было тепло и безопасно. В ноябре бобры также прокладывают каналы и тропы, чтобы зимой при необходимости быстрее добираться до «уличных» запасов.

В нацпарке подчеркивают: бобры зимой не спят. Они выходят из хатки, чтобы поесть из своих «надводных кладовых», а внутри дома всегда сухо и относительно тепло — грызуны согревают друг друга, сбиваясь в группы. Сотрудники научного отдела «Лосиного острова» фиксируют хатки бобров в прибрежных зонах Яузских болот, на реке Ичке, вдоль долины реки Яузы, а также в заболоченных участках водно-болотного комплекса парка и Нехлюдова ручья: именно там есть корм и подходящие условия для плотин и хаток.