Пьяная дочь насмерть сбила мать, открывавшую ворота: трагедия в Бурятии

Госавтоинспекция Бурятии: пьяная женщина насмерть сбила свою мать во дворе

Общество

В Бурятии 45-летняя женщина за рулем Toyota Premio насмерть сбила свою 74-летнюю мать. Трагедия произошла ночью в селе Кудара-Сомон Кяхтинского района. По данным республиканской Госавтоинспекции, водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Заезжая во двор, она совершила наезд на пенсионерку, которая в этот момент открывала ворота. От полученных травм женщина скончалась на месте. В Госавтоинспекции уточнили, что наезд произошел при заезде в ограду дома. По факту ДТП проводится проверка.

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