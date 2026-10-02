Смертельное ДТП на площади Революции: 18-летний водитель Daewoo погиб, пассажиры в больнице

ГАИ Челябинска: 18-летний водитель Daewoo погиб в ДТП на площади Революции

Безопасность

В Челябинске на площади Революции произошло смертельное ДТП. Около 6:30 утра 2 октября автомобиль Daewoo столкнулся с LiXiang Li 7, после чего вылетел в чугунный забор.

По данным ГАИ Челябинска, 18-летний водитель Daewoo скончался на месте. Двое его пассажиров получили травмы и были госпитализированы. За рулем LiXiang находился 40-летний мужчина. На место прибыли скорая и спасатели МЧС; очевидцы засняли, как сотрудники вскрывали салон, чтобы извлечь пострадавших.

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