Дроны атаковали Ростовскую область ночью 23 сентября: что известно к этому часу

Силы противовоздушной обороны отразили ночную атаку беспилотников на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, передает Газета.ру.

По его словам, беспилотники были уничтожены над Таганрогом и Батайском, а также в Чертковском, Верхнедонском, Миллеровском, Родионово-Несветайском, Тацинском и Милютинском районах.

На момент публикации информации о пострадавших среди жителей региона не поступало. Также не сообщалось о разрушениях на земле.

Губернатор отметил, что сведения о возможных последствиях атаки продолжают уточняться.

Ранее, 22 сентября, сообщалось об атаках беспилотников на территории Запорожской и Белгородской областей. В частности, в Энергодаре были зафиксированы повреждения жилых домов, а в Белгородской области сообщалось о 11 пострадавших.