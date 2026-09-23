Дроны атаковали Ростовскую область ночью 23 сентября: что известно к этому часу

Губернатор Слюсарь Ростовской области сообщил об отражении атаки дронов

Общество

Силы противовоздушной обороны отразили ночную атаку беспилотников на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, передает Газета.ру.

По его словам, беспилотники были уничтожены над Таганрогом и Батайском, а также в Чертковском, Верхнедонском, Миллеровском, Родионово-Несветайском, Тацинском и Милютинском районах.

На момент публикации информации о пострадавших среди жителей региона не поступало. Также не сообщалось о разрушениях на земле.

Губернатор отметил, что сведения о возможных последствиях атаки продолжают уточняться.

Ранее, 22 сентября, сообщалось об атаках беспилотников на территории Запорожской и Белгородской областей. В частности, в Энергодаре были зафиксированы повреждения жилых домов, а в Белгородской области сообщалось о 11 пострадавших.

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