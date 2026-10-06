Разрушенное захоронение и черепа в лесу: что нашли родственники на кладбище в Магадане?

В Магадане медведь разоряет могилы и утаскивает тела. Об этом пишут « Известия ». На хищника пожаловалась местная семья, столкнувшаяся с разрушением захоронения бабушки.

Приехав в конце февраля навестить родственницу, люди обнаружили полностью разоренную могилу: ограда повреждена, земля раскопана, рядом лежали фрагменты полуистлевшей одежды женщины. Останков в могиле не оказалось. Сотрудники кладбища заявили, что ничего не знают, и родственники отправились на поиски самостоятельно. В соседнем лесу они наткнулись на десяток черепов и множество костей. Осмотр показал: возле могилы и по всему погосту остались следы очень крупного медведя.

Есть подозрение, что хищник обитает в этих краях давно и не первый год таскает тела из захоронений. Семья обратилась в мэрию Магадана и полицию. Теперь властям предстоит решить, что делать с медведем.