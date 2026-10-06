Разрушенное захоронение и черепа в лесу: что нашли родственники на кладбище в Магадане?

«Известия»: в Магадане медведь раскапывает могилы и крадет тела

Общество

В Магадане медведь разоряет могилы и утаскивает тела. Об этом пишут «Известия». На хищника пожаловалась местная семья, столкнувшаяся с разрушением захоронения бабушки.

Приехав в конце февраля навестить родственницу, люди обнаружили полностью разоренную могилу: ограда повреждена, земля раскопана, рядом лежали фрагменты полуистлевшей одежды женщины. Останков в могиле не оказалось. Сотрудники кладбища заявили, что ничего не знают, и родственники отправились на поиски самостоятельно. В соседнем лесу они наткнулись на десяток черепов и множество костей. Осмотр показал: возле могилы и по всему погосту остались следы очень крупного медведя.

Есть подозрение, что хищник обитает в этих краях давно и не первый год таскает тела из захоронений. Семья обратилась в мэрию Магадана и полицию. Теперь властям предстоит решить, что делать с медведем.

Читайте также

В Котельниках волонтеры шьют тактические изделия для фронта: как устроена работа

В Котельниках волонтеры шьют тактические изделия для фронта: как устроена работа

От ремонта дорог до праздников: чем занимаются старосты в Подмосковье

От ремонта дорог до праздников: чем занимаются старосты в Подмосковье

РЖД считает возвраты по-новому: россиянам придется доплачивать за сдачу билета

РЖД считает возвраты по-новому: россиянам придется доплачивать за сдачу билета

Земля под строительство в Подмосковье подорожала на 11% за год

Земля под строительство в Подмосковье подорожала на 11% за год

Свыше 102 тыс. педагогов получают пенсии от Соцфонда по Москве и области

Жители Киева начали массово уезжать из города из-за проблем с электричеством

Жители Киева начали массово уезжать из города из-за проблем с электричеством

G-Class лишился крыши и получил 900 сил: Brabus показал безумный кабриолет

Минпросвещения займется созданием ИИ для сферы образования

Минпросвещения займется созданием ИИ для сферы образования

Стоматология Подмосковья стала лидером по числу судебных исков

Стоматология Подмосковья стала лидером по числу судебных исков

Новый VGV U70 Plus получил российский ценник: от 2,47 млн рублей

Большинство россиян тратят на свидания больше, чем рассчитывали

Большинство россиян тратят на свидания больше, чем рассчитывали

Стало известно, сколько семей в Подмосковье могут позволить ипотеку

Стало известно, сколько семей в Подмосковье могут позволить ипотеку

Добавьте mosregtoday.ru в избранное