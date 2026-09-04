В Сети появилось объявление о продаже квартиры площадью 120 квадратных метров на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве за ₽170 млн. Сообщалось, что недвижимость связана с именем Владимира Высоцкого, а продавцом выступает один из его сыновей.

Сын артиста Никита Высоцкий в эксклюзивном комментарии aif.ru опроверг эту информацию. Он заявил, что Владимир Высоцкий никогда не жил на 1-й Тверской-Ямской, и квартиры у него там не было. По его словам, объявление давал не он, и все вопросы следует адресовать тем, кто распространил эти сведения.

Отмечается, что в 2022 году одну из квартир, действительно связанных с именем Высоцкого, выкупил предприниматель из Екатеринбурга. Это жилье находится на Большом Каретном, 15, где артист жил в молодости. Там провели капитальный ремонт, восстановив исторический вид, и сейчас квартиру сдают в аренду.