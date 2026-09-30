«Переобуваться рано»: автоэксперт Баканов назвал точный срок смены шин в Москве

Автоэксперт и автомобильный журналист Петр Баканов в беседе с « Абзацем » заявил, что жителям Москвы и Подмосковья задумываться о смене летней резины на зимнюю стоит ближе к середине ноября. По его словам, ориентироваться нужно не на первые сентябрьские заморозки, а на стабильную среднесуточную температуру. Переобуваться имеет смысл только тогда, когда среднесуточная температура опустится ниже +4 °C; до этого смысла нет, поскольку еще достаточно тепло.

Баканов отметил, что сроки смены шин существенно различаются в зависимости от климата конкретного региона. На Крайнем Севере и в Якутии климатическая зима приходит значительно раньше, поэтому там логично менять резину уже в начале осени. На юге России автомобилисты могут свободно передвигаться на летних шинах как минимум до декабря. Эксперт подчеркнул, что страна большая, и то, что актуально для Москвы, совершенно не подходит для Якутска, Магадана или Салехарда, где уже могут идти постоянные заморозки. В Сочи и Краснодарском крае спокойно ездят на летней резине до декабря.