Вандализм в Родино: кто осквернил могилы бойцов СВО и почему полиция говорит о хулиганстве?
Катаманов: в Родино осквернили кладбище с захоронениями участников СВО
В селе Родино Алтайского края неизвестные осквернили центральное кладбище, где покоятся в том числе участники СВО. О повреждении захоронений бойцов, оборванных флагах, согнутых флагштоках и металлических конструкциях сообщил глава Родинского района Сергей Катаманов. По его информации, акт вандализма зафиксирован на территории центрального кладбища села.
В ГУ МВД по Алтайскому краю уточнили ТАСС, что обращение зарегистрировано в местном отделении полиции. На место выезжала следственно-оперативная группа. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится проверка. По данным источника агентства, рассматривается версия о хулиганстве, поскольку пострадали не только могилы военных, но и другие захоронения.