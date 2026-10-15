Забыл телефон — разбил монитор: пьяный омич устроил вандализм в метро Москвы

Прокуратура Москвы: пьяный омич разбил монитор на станции «Свиблово»

Общество

На станции метро «Свиблово» Калужско-Рижской линии в Москве мужчина разбил монитор экстренной колонны. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Личность подозреваемого установили — им оказался ранее судимый 41-летний житель Омской области. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. На допросе он пояснил, что разозлился из-за забытого в вагоне телефона, поэтому несколько раз ударил кулаком по экрану. Позже сотрудники метрополитена нашли гаджет и вернули владельцу. Прокуратура Московского метрополитена контролирует привлечение мужчины к уголовной ответственности по статье 214 УК РФ («Вандализм»).

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