Забыл телефон — разбил монитор: пьяный омич устроил вандализм в метро Москвы
Прокуратура Москвы: пьяный омич разбил монитор на станции «Свиблово»
На станции метро «Свиблово» Калужско-Рижской линии в Москве мужчина разбил монитор экстренной колонны. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Личность подозреваемого установили — им оказался ранее судимый 41-летний житель Омской области. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.
По данным ведомства, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. На допросе он пояснил, что разозлился из-за забытого в вагоне телефона, поэтому несколько раз ударил кулаком по экрану. Позже сотрудники метрополитена нашли гаджет и вернули владельцу. Прокуратура Московского метрополитена контролирует привлечение мужчины к уголовной ответственности по статье 214 УК РФ («Вандализм»).