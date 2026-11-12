«Щелкунчик» без переплаты: как сэкономить десятки тысяч на билетах в Большой театр

Экономист Миролюбов: билеты на «Щелкунчика» опасно покупать с рук

Общество

Отказ от услуг посредников и выбор январских дневных показов через сайт Большого театра помогут сэкономить десятки тысяч рублей на билетах на «Щелкунчика». Такое предположение в беседе с «Абзацем» высказал экономист Денис Миролюбов.

По его словам, главное правило — не покупать билеты с рук и через сомнительных посредников: билеты в Большой именные, поэтому даже высокая цена совершенно не гарантирует, что человека пропустят на спектакль. При этом перекупщики уже предлагают места за ₽60–180 тысяч, хотя официальные продажи еще не стартовали.

Миролюбов отметил, что существенного снижения расходов можно добиться за счет отказа от предновогодних вечерних сеансов в пользу послепраздничных дневных представлений. Кроме того, отдельным категориям граждан стоит внимательно отслеживать специальные льготные программы для молодежи и старшего поколения. По оценке экономиста, экономия может измеряться десятками тысяч рублей: в прошлом сезоне обычные билеты стоили от ₽5 до ₽50 тысяч, а по отдельным льготным программам — от ₽1250. Самая большая экономия достигается не поиском волшебных скидок, а отказом от переплаты за искусственный дефицит, добавил спикер.

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