«Азарт в список ценностей не входит»: почему в РПЦ выступили против онлайн-казино

Представитель РПЦ Кипшидзе выступил против легализации онлайн-казино в РФ

Общество

Первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе выступил против легализации онлайн-казино. В своем Telegram-канале он заявил, что даже легальные ставки на спорт являются рисковым занятием с точки зрения нравственного здоровья, а казино, в том числе легальные, ведут в противоположную традиционным ценностям российского общества сторону.

Кипшидзе отметил, что азарт и жажда легкой наживы в список ценностей не входят. По его словам, наполнять бюджет нужно честной работой, а не игрой. Ранее СМИ сообщали, что Минфин РФ изучает возможность легализации онлайн-казино по аналогии с регулированием букмекерской деятельности. Ранее по этой инициативе высказывался и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметивший, что предложение Минфина еще будет прорабатываться. По данным СМИ, снятие запрета могло бы приносить бюджету порядка ₽100 млрд в год. Кипшидзе, комментируя эту перспективу, указал, что доходы от азартных игр фактически будут изыматься из семей россиян.

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