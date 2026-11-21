‎В Москве 75-летний мужчина стал жертвой телефонных мошенников, которые похитили у него ₽37,7 млн. Преступление было совершено под предлогом замены домофона, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент начался со звонка лжесотрудника управляющей компании. Злоумышленник убедил пенсионера сообщить код из SMS-сообщения, якобы необходимый для обновления оборудования. Сразу после этого на телефон пострадавшего пришло уведомление об оформлении кредита. Встревоженный мужчина рассказал о случившемся сыну, и далее общение с аферистами они вели совместно.

Мошенники использовали сложную схему многоуровневого обмана. К разговору подключались псевдосотрудники госуслуг, лжеправоохранители и «финансовые эксперты». Они пугали жертв уголовным преследованием, сообщали о подозрительной активности в личных кабинетах и требовали установить специальное приложение для «безопасной связи». Через видеосвязь злоумышленники выведали информацию обо всех банковских вкладах и домашних сбережениях москвичей. Под угрозой ареста активов потерпевших убедили снять деньги со счетов и передать их криминальным курьерам для «декларирования». В результате действий преступной группы семья лишилась крупной суммы.