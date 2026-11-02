Жительница Калининграда Елена М. пожаловалась губернатору Алексею Беспрозванных на сильный рыбный запах в районах улиц Красносельской и Менделеева. По ее словам, запах стоит во всем районе, ночью усиливается настолько, что окна не открыть, а в квартиры он проникает даже при закрытых окнах. Женщина отметила, что весной проблема была ежедневной, летом — периодической, а теперь вернулась снова, передает « Русский Запад ».

28 октября 2026 года на обращение ответили в Министерстве природных ресурсов и экологии. Специалисты проверили информацию на месте и предположили, что одним из источников запаха может быть предприятие по производству рыбной муки; данные направили в прокуратуру для принятия мер. Однако в ведомстве добавили важное уточнение: по информации Управления Роспотребнадзора по Калининградской области, гигиенические нормативы атмосферного воздуха по запаху на законодательном уровне не установлены, поэтому запах санитарно-гигиенической оценке не подлежит, а субъективные ощущения не являются следствием обязательного превышения нормативов по загрязняющим веществам.

Женщине посоветовали направить обращение в Роспотребнадзор через сайт или письменно, чтобы организовать отбор проб в квартире. Но если концентрация загрязняющих веществ не превысит норму, придется, по сути, мириться с ситуацией, утверждают в министерстве. Ранее губернатору жаловались на запах горелого пластика в районе Московского проспекта, а жители микрорайона Прибрежный сообщали о «токсичном запахе».