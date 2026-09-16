Хотели пенсию в ₽50 тыс., но есть нюанс: эксперт назвала сумму, с которой реально начать

Эксперт признала, что для пенсионера кратное повышение выплат, предложенное некоторыми депутатами, выглядит заманчиво. Однако главный вопрос упирается в то, откуда брать деньги. Если инициативу реализовать, расходная часть пенсионного бюджета вырастет на десятки процентов. Поэтому предложение депутатов ценно с социальной точки зрения, но упирается в экономические возможности.

Куда более реалистичным в нынешних условиях Орлова считает умеренный рост пенсий через адресные выплаты и разумную индексацию. Планку в ₽50 тыс. она допускает как ориентир на длительную перспективу, но продвигаться к ней предлагает поэтапно. Начать, по ее мнению, можно с пенсии в ₽30 тыс., а дальше повышать ее в зависимости от наполнения федерального бюджета и Соцфонда.