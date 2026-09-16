Хотели пенсию в ₽50 тыс., но есть нюанс: эксперт назвала сумму, с которой реально начать
Экономист Орлова: повышение пенсии до ₽50 тыс. нереалистично
Повышение минимальной страховой пенсии по старости до ₽50 тыс. является нереалистичным. Об этом ТАСС заявила кандидат экономических наук, доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Наталья Орлова.
Эксперт признала, что для пенсионера кратное повышение выплат, предложенное некоторыми депутатами, выглядит заманчиво. Однако главный вопрос упирается в то, откуда брать деньги. Если инициативу реализовать, расходная часть пенсионного бюджета вырастет на десятки процентов. Поэтому предложение депутатов ценно с социальной точки зрения, но упирается в экономические возможности.
Куда более реалистичным в нынешних условиях Орлова считает умеренный рост пенсий через адресные выплаты и разумную индексацию. Планку в ₽50 тыс. она допускает как ориентир на длительную перспективу, но продвигаться к ней предлагает поэтапно. Начать, по ее мнению, можно с пенсии в ₽30 тыс., а дальше повышать ее в зависимости от наполнения федерального бюджета и Соцфонда.