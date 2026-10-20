Кофе против цирроза: кардиолог Мясников объяснил, кому нужны 3–4 чашки в день

Кардиолог Мясников: кофе снижает риск цирроза при жировой болезни печени

Общество

Кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников заявил ИС «Вести», что людям с гепатитом и жировой болезнью печени может быть полезно выпивать не менее трех-четырех чашек кофе в день. По его словам, напиток способен предотвратить переход жировой болезни печени в цирроз. Мясников также отметил, что кофе влияет на усвоение железа, если человек принимает соответствующие препараты.

Врач назвал мифом утверждения о том, что кофе мешает усвоению кальция и магния. При этом он подтвердил влияние напитка на усвоение железа из лекарств и посоветовал не пить кофе одновременно с такими препаратами и сразу после приема. По словам Мясникова, кофе можно выпить утром, а препараты железа принять спустя час. Кардиолог подчеркнул, что кофе полезен, но в ограниченном количестве — обычно не более трех-четырех чашек в день.

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