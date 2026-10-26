Морковь, манго и миндаль: что действительно помогает коже стареть медленнее

Правильное питание способно замедлить часть процессов старения кожи, однако не заменяет солнцезащитные средства. В материале приведены данные исследований о продуктах, которые поддерживают кожу. Цветные овощи и фрукты содержат антиоксиданты, защищающие клетки от повреждений. Об этом пишет BBC .

Морковь, помидоры и сладкий перец богаты каротиноидами — бета-каротином, ликопином и лютеином; эти вещества помогают защищаться от ультрафиолета, а бета-каротин превращается в витамин А, нужный для обновления клеток. Каротиноиды также могут поддерживать выработку гиалуроновой кислоты и защищать коллаген от разрушения. Усваивать их лучше с небольшим количеством жиров, например оливкового масла. Манго и цитрусовые полезны антиоксидантами и витамином С, необходимым для синтеза коллагена.

В исследовании с участием женщин в постменопаузе употребление 85 г манго четыре раза в неделю в течение 16 недель связывали с уменьшением выраженности морщин, тогда как около 250 г ежедневно — с их увеличением; возможную роль могли сыграть природные сахара. Для заметного эффекта от антиоксидантов может понадобиться 8–10 недель.

Орехи, семена и жирная рыба поддерживают защитный барьер и увлажненность кожи. Миндаль богат витамином Е и омега-6; в небольшом исследовании ежедневное употребление миндаля 16 недель связали с менее выраженными морщинами. Лосось, сардины и скумбрия дают омега-3, которые регулируют воспаление и могут поддерживать коллаген. Состояние кишечника связано с кожей через ось «кишечник — кожа»: разнообразный рацион с овощами, фруктами, бобовыми, цельнозерновыми, орехами и специями поддерживает микробиом. Дополнить питание можно натуральным йогуртом, квашеной капустой, кимчи и комбучей.