«Может, Новокузнецк вообще закрыть?»: жители возмущены отсутствием перинатального центра

Жителей Новокузнецка возмутило отсутствие в городе перинатального центра: беременных с патологиями направляют в Кемерово, где работает единственный в регионе такой центр. Расстояние между городами — около 200 км, перевозку выполняют бригады скорой помощи. Это подтвердили в Минздраве области 1 ноября, передает Ngs42.ru .

В соцсетях Евгений Козлов обратился к министерству с вопросом, правда ли, что рожениц в тяжелых случаях увозят в другой город, и предположил, что в Новокузнецке с осложнениями ничего сделать не могут.

В ведомстве пояснили: в областную столицу, где работают нужные специалисты, направляют женщин с патологиями или осложненным течением беременности. О маршрутизации обычно сообщают в женской консультации по месту прикрепления, а при срочной госпитализации подключают бригады скорой. В Минздраве добавили, что «лечь на сохранение» женщины могут и в недавно открытый роддом № 3 на улице Авиаторов. При этом мужчину возмутило, что у полумиллионного города нет собственного перинатального центра. По его словам, в третьем роддоме при сложной ситуации сделать ничего не смогут, а 250 км до Кемерово — «вообще не рядом». В сердцах он иронизировал: «Может Новокузнецк вообще закрыть: нет ни транспорта нормального, ни роддомов полноценных».

Перинатальный центр в Новокузнецке закрыли в январе после того, как там почти одновременно скончались девять новорожденных; среди причин называли бактериальную вспышку и антисанитарию. Из-за грубых нарушений закрыли и роддом № 1 на Сеченова, заявив о необходимости ремонта здания. Когда начнется обновление, власти не уточняли; известно лишь, что работы оплатит федеральный центр и это может обойтись ему в ₽1,6 млрд.