«Мы что, в Москве живем?»: тюменцы возмущены ценами на такси
NashGorod.ru: в Тюмени резко взлетели цены на такси и время ожидания
В Тюмени утром резко взлетели цены на такси, а время ожидания машин выросло в пять раз. Об этом сообщает NashGorod.ru.
По словам горожан, поездка на расстояние менее 4,5 километра в час пик стоила более ₽550. Один из жителей областной столицы в сообществе «ЧС Тюмень» возмутился, спросив, что за цены в такси и не в Москве ли они живут. Отмечается, что заказ был сделан в часы традиционного высокого спроса. В настоящее время поездка по аналогичному маршруту стоит от ₽204.