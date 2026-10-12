«Мы что, в Москве живем?»: тюменцы возмущены ценами на такси

В Тюмени утром резко взлетели цены на такси, а время ожидания машин выросло в пять раз. Об этом сообщает NashGorod.ru .

По словам горожан, поездка на расстояние менее 4,5 километра в час пик стоила более ₽550. Один из жителей областной столицы в сообществе «ЧС Тюмень» возмутился, спросив, что за цены в такси и не в Москве ли они живут. Отмечается, что заказ был сделан в часы традиционного высокого спроса. В настоящее время поездка по аналогичному маршруту стоит от ₽204.