«Мы разоримся!»: американка в московском роддоме испугалась счета, но все оказалось иначе

Американка Сара, переехавшая в Москву из Чикаго вместе с мужем по работе, была шокирована тем, что врач не разрешил ей выписаться из роддома на следующее утро после родов. Об этом сообщил дзен-канал «Россия, которую не показывают».

Сара заранее готовилась к родам и была уверена, что знает, чего ожидать, однако уже наутро после появления малыша ее планы изменились. Она собрала вещи, позвонила мужу и попросила приехать за ней с автокреслом, но во время утреннего обхода врач остановил ее. По словам доктора, выписка была невозможна: на следующий день ребенку предстояли обследования, УЗИ и необходимые процедуры, а домой при благоприятном исходе можно было отправиться лишь на третий день.

Сара побледнела, схватила телефон и сообщила мужу, что их не отпускают еще на двое суток. Женщина уже представляла огромные счета за дополнительные дни в палате: в США пребывание в роддоме обходится дорого, после естественных родов без осложнений женщин нередко выписывают через 24–48 часов, а стоимость больничного обслуживания может достигать нескольких тысяч долларов в сутки.

Однако муж объяснил ей, что пребывание в государственном роддоме, медицинское наблюдение и уход покрываются полисом ОМС, и никаких многотысячных счетов не будет. Для Сары это стало потрясением: впервые за долгое время она могла не думать о стоимости койки и спокойно восстанавливаться после родов. При этом уже на вторые сутки она начала замечать особенности российской медицинской системы, которые заставили ее по-другому взглянуть на привычные представления о родах и послеродовом уходе.