Нейропсихолог Светлана Колобова в беседе с изданием « Абзац » перечислила ключевые признаки новогоднего выгорания, отметив, что данное состояние формируется на фоне завышенных ожиданий и давления предпраздничной суеты.

Специалист выделила основные физиологические и психологические симптомы синдрома. К ним относятся хроническая усталость, головные боли, нарушения работы желудочно-кишечного тракта, скачки артериального давления и бессонница. Кроме того, люди могут испытывать резкое снижение концентрации внимания, стремление изолироваться от общества, желание отменить все запланированные встречи и корпоративы, а также проявлять необоснованную агрессию по незначительным поводам.

Для преодоления этого состояния эксперт рекомендует пересмотреть собственные приоритеты и отказаться от погони за «идеальным» праздником. Колобова советует анализировать свои действия, задаваясь вопросом, продиктованы ли они личным желанием или чувством долга. Психолог также предостерегла от импульсивных увольнений на фоне стресса, предложив сначала сформировать финансовую подушку безопасности. В случае сохранения затяжной апатии специалист настоятельно рекомендует обратиться за профессиональной помощью для корректного выстраивания личных границ.