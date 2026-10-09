Осень без витаминов: почему вы чувствуете слабость и как распознать полигиповитаминоз?

Осенью у россиян часто развивается полигиповитаминоз из-за сокращения светового дня и снижения синтеза витамина D. Об этом « Абзацу » рассказала врач-диетолог и инфекционист Марият Мухина. По ее словам, ухудшение самочувствия связано с дефицитом группы важных микроэлементов.

Мухина отметила, что осенью рацион становится менее разнообразным, падает поступление витаминов C, A и группы B. Из-за трат на сборы детей в школу в августе и сентябре россияне нередко экономят на белке, что ведет к нехватке железа. Самый частый дефицит — магний.

По словам врача, нехватка полезных веществ провоцирует мышечную слабость, суставные боли и кровоточивость десен. Дефицит железа ведет к анемии, ломкости ногтей и выпадению волос. Недостаток магния и витаминов группы B вызывает спазмы, раздражительность и общую вялость нервной системы.

Мухина назвала красные флаги декомпенсации: стойкая мышечная слабость, шаткость походки, снижение веса. Врач проведет диагностику, чтобы найти скрытую причину, например нарушение всасывания при проблемах с ЖКТ или потерю микроэлементов при обострении эрозивных гастритов. Специалист подчеркнула, что записываться к доктору необходимо при сохранении недомогания более месяца. Своевременный лабораторный анализ крови на маркеры воспаления и ферритин поможет выявить истинные сбои в работе желудочно-кишечного тракта.

Слова Мухиной о сезонном истощении ресурсов организма и развитии сочетанных дефицитов подтверждаются масштабным исследованием НМИЦ эндокринологии Минздрава России. Согласно ему, в осенне-зимний период с сокращением светового дня показатели критически падают даже у тех, кто накопил «солнечный ресурс».