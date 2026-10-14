Почему рыба на нижнем Дону перестала нереститься: ученые назвали главную причину

В 2026 году на нижнем Дону рыба нерестилась хуже обычного. Причина — затяжная холодная весна. Об этом сообщают специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Массовое размножение шло, пока температура воды держалась в диапазоне от 8 до 15 градусов. Этот период продлился 45 дней — дольше, чем за последние пять лет. Для сравнения: в 2024 году он занял 18 дней.

Заведующий лабораторией проходных и полупроходных рыб ВНИРО Дмитрий Вехов пояснил, что обычно такая затяжная весна неблагоприятна для нереста. Нерест — это время, когда рыба откладывает икру. Из икринок выходят мальки, которые затем пополняют популяцию. Для успешного нереста нужны подходящая температура воды, течение и затопленные участки с растительностью: именно там икра закрепляется и развивается. Режим реки определяет, насколько успешно рыба размножается на нижнем Дону. Большинство видов откладывает икру в прибрежной зоне, на залитой водой растительности. Но в 2026 году разлива не случилось, и пойму не затопило.

Половодье — это ежегодный длительный подъем уровня воды в реке, чаще всего весной, когда тает снег. Река становится полноводнее, выходит из берегов и может залить пойму. Пойма — низкая часть речной долины рядом с руслом, которую река затапливает при половодье или паводке. Проще говоря, это участок возле реки, куда уходит вода при подъеме уровня. Из Цимлянского водохранилища сбрасывали 160–200 кубометров воды в секунду. Это на 200 кубометров в секунду меньше, чем в 2024 году, и на 60 меньше, чем в 2025-м. За весну 2026 года в водохранилище поступило 7,5 кубокилометра воды, а в 2024-м за тот же период — 9 кубокилометров.

При этом в конце марта и начале апреля вода прогревалась быстро, а уровень Дона повышался. Так сложилось около 12 благоприятных дней для размножения рыб. В мае четверть самок леща из числа проверенных учеными еще не выметала первую порцию икры. Нерест уклейки, густеры, красноперки и других порционно нерестящихся видов начался только в конце мая.

Иначе все выглядело в 2024 году. Ученые ВНИРО установили, что сеголеток — молоди этого года — оказалось больше, чем в два предыдущих года. Тарани на всем исследованном участке ловилось заметно больше, а плотность молоди леща превысила показатели 2023 года. Весна тогда пришла рано, а колебания уровня воды были относительно небольшими. По мнению ученых, такие условия лучше подходили для икрометания и нагула молоди. В 2025 году ВНИРО отдельно изучало придонных рыб. В уловах попадались стерлядь и молодь русского осетра; последнюю отмечали не дальше 20 километров вверх по течению от устья Дона. Основу видового разнообразия составили бычки и белоперый пескарь, встречались также судак, лещ и рыбец.

Ученые обследовали Дон от устья до Кочетовского гидроузла — участок, где воспроизводится большинство рыб Азово-Донского района. Нижнее течение Дона исторически играло ключевую роль в воспроизводстве обитателей Азовского моря. Здесь располагались основные нерестилища проходной сельди, рыбца и леща, а также значительная часть нерестилищ судака и тарани. Условия для рыбы изменились после того, как в 1952 году Дон зарегулировала Цимлянская ГЭС. Весенний сток уменьшился, вода перестала регулярно выходить на пойму и заливать «займища» — обширные нерестилища. Оставшиеся прибрежные участки застраивают причалами, набережными и рекреационными зонами. По данным ВНИРО, даже в сравнительно многоводном 2018 году затопление поймы составило лишь 5%.

Сейчас материалы экспедиции обрабатывают в профильных лабораториях ВНИРО. Окончательные выводы о том, насколько успешно рыба размножилась в 2026 году, появятся после завершения анализа. Пока предварительная оценка — низкая.