‎В Октябрьском районном суде Саратова начались слушания по иску об обращении в доход государства активов бывшего министра инвестиционной политики региона Александра Марченко и его родственников. Дело рассматривает судья Михаил Береговский, первое заседание было перенесено на 7 декабря, передает ИА « Взгляд-инфо ⁠».

Инициатором процесса выступил прокурор Саратовской области Роман Пантелеев. Надзорное ведомство установило, что во время работы в администрации Марксовского района чиновник мог использовать служебные полномочия для приобретения недвижимости для себя и близких. Общая кадастровая стоимость оспариваемых объектов превышает ₽179 млн. Помимо жилой недвижимости, под требования попали автомобиль Genesis GV70 и четыре земельных участка, принадлежащие коммерческой структуре.

Ответчиками по делу проходят восемь физических лиц, включая самого экс-министра и членов его семьи, а также ООО «Консалтинг-М». Иск подан при участии территориального управления Росимущества, а третьим лицом привлечен отдел опеки района Строгино в Москве.

‎Сам Александр Марченко, покинувший пост 29 октября по указу губернатора Романа Бусаргина, пока воздерживается от публичных комментариев. В беседе с журналистами он заявил, что намерен обсудить ситуацию с защитой, прежде чем давать какие-либо пояснения.

Отставка Марченко, возглавлявшего профильное ведомство с июля 2022 года, стала уже пятой в региональном правительстве за последние два месяца. Ранее свои посты покинули руководители министерств экономического развития, здравоохранения, природных ресурсов, а также внутренней и муниципальной политики.