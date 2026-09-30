Тканевые маски под запретом? Косметолог Анчикова объяснила, как они разрушают кожу

Косметолог и дерматовенеролог Екатерина Анчикова предупредила, что тканевые маски для лица способны нарушить гидролипидный баланс кожи. В беседе с « Абзацем » она отметила, что почти в 90% случаев негативные последствия связаны с неправильным применением.

Тканевая основа действует как бустер для сыворотки и рассчитана на кратковременное интенсивное воздействие. Однако некоторые пользователи передерживают маску или применяют ее слишком часто, что вредит дерме.

Анчикова пояснила, что при слишком длительном ношении маска создает на коже парниковый эффект. Гидролипидная мантия ограничивает проникновение активных веществ в глубинные структуры, но если передерживать тканевую маску, этот слой разрушается, и восстановить его бывает очень сложно. Иногда побочный эффект настолько силен, что провоцирует осложнения вплоть до хронической гиперсенсибилизации — тогда появляются красные пятна, отек и зуд.

Если после маски возникли покраснение или сухость, от ее использования следует отказаться. Врач напомнила, что по протоколам насыщать кожу полезными компонентами можно не чаще раза в неделю: избыток витаминов и кислот истощает естественные ресурсы и тоже может вызвать воспаление. Кроме того, слишком частая и длительная фиксация средства способна привести к хроническим дерматозам и розацеа. Выбирать маску нужно по потребностям кожи: вариант для жирной вряд ли подойдет обладателям сухой, и наоборот.