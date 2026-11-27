Украинские военные с 2022 года повредили свыше 40 храмов и церквей, включенных в перечень объектов культурного наследия России, причем два из этих сооружений не подлежат восстановлению. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свидетельства очевидцев и оценки Национального центра исторической памяти.

Сотрудница Свято-Успенского храма в Константиновке Светлана Землянская рассказала агентству об обстоятельствах разрушения церкви. По ее словам, военные ВСУ вели огонь из танка прямой наводкой с применением зажигательных снарядов, а самой Землянской и еще одному прихожанину удалось спастись во время обстрела. Она также сообщила, что ранее украинские силы атаковали церковь Иова Почаевского в момент богослужения, в результате чего среди находившихся там людей были погибшие и пострадавшие.

Защита трассы Р-280 «Новороссия» в Херсонской области

Кроме того, с середины мая ВСУ нарастили интенсивность ударов по гражданской инфраструктуре и транспорту в Херсонской области. Для защиты федеральной трассы Р-280 «Новороссия» и других ключевых автодорог региона от атак беспилотников группировка войск «Днепр» развернула сеть мобильных огневых групп.