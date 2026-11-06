За культурой, а не за губами: почему туристки из Турции все чаще выбирают Россию

АТОР: туристки из Турции едут в Россию за увеличением губ и SPA-процедур

Общество

Поток туристов из Турции в Россию растет: по данным АТОР, в 2025 году страну посетили 68 272 гражданина Турции (+16,7%), а за первые шесть месяцев 2026 года — 36 900 человек (+19,7%). Помимо индивидуальных и групповых путешественников, туроператоры фиксируют рост деловых поездок и женских туров, ориентированных на совместный отдых, эстетику и уход за собой.

Косметология, по данным АТОР, стала отдельным драйвером интереса: туристки из Турции все чаще включают в программы увеличение губ, SPA и омолаживающие процедуры. При этом гендиректор туроператора «Невские Сезоны» Кирилл Соколов заявил НСН, что бьюти-процедуры не являются массовым трендом и самоцелью поездок. Женские группы из Турции и стран Персидского залива приезжают с культурно-познавательными целями — насыщенные программы, фотосессии, дворцовые интерьеры, много активностей. Некоторые туристки действительно приобретают косметологические услуги: гостьи из Залива — потому что в России это гораздо дешевле, турчанки — иногда. Запросы возникают уже во время путешествия, поэтому компании действуют по ситуации.

Основатель и президент салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов предположил, что такие туристки ориентируются на активные соцсети российских блогеров-врачей. Он отметил, что в губах и перманенте российские специалисты сильны, но основные деньги в бьюти — это носы, где крутые позиции у китайцев и корейцев; туристы также ездят на изменение скул и подбородка в Китай и Корею. Очередей из иностранных туристов за бьюти-услугами Стоянов пока не замечает — люди приезжают фрагментарно.

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