Москвичи скупают звезды и мишуру: продажи новогодних украшений выросли на 14%

В октябре 2026 года продажи новогодних украшений в Москве выросли на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а искусственных елок — на 3%. Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщили в пресс-службе «Авито».

По данным компании, активнее всего покупают звезды на верхушку елки (рост в 2,3 раза), мишуру (плюс 89%), гирлянды и елочные шары (по плюс 45%), а также венки (плюс 23%). На ресейле спрос растет заметнее: продажи украшений «с рук» увеличились на 20%, искусственных елок — на 24%, а среди отдельных позиций выделяются гирлянды (рост в 2,5 раза) и елочные шары (в два раза). Стоимость зависит от материала, размера и бренда: в среднем елочный шар обойдется примерно в ₽300, мишура и венок — около ₽500, звезда — около ₽900, гирлянда — около ₽950. Искусственную елку в среднем можно купить за ₽3000. Согласно исследованию платформы, 55% москвичей планируют обновить новогодний интерьер, а 14% уже начали покупки. В среднем на такие обновления жители столицы готовы потратить ₽16 тысяч.

В свою очередь, в пресс-службе Wildberries рассказали Агентству «Москва», что продажи новогодних товаров в столице в сентябре и первой половине октября 2026 года остались на уровне того же периода 2025 года, однако по сравнению с серединой лета интерес к категории резко вырос. Продажи искусственных елок выросли на 460% по сумме, елочных игрушек — на 290%, средний чек при этом снизился. Живые елки пока спросом не пользуются. Резкий рост покупок отмечается с октября, но пик оборота приходится на декабрь: многолетняя статистика подтверждает, что в октябре оборот традиционно превышает сентябрьские показатели примерно в 3,5 раза. Среди елочных игрушек в этом году в Москве на первое место вышло украшение с символом 2027 года — козой, на втором месте традиционные горлицы, на третьем — снеговик под елку.