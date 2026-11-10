Иконы на елочных шарах: почему священник из Липецка назвал такой декор недопустимым

В преддверии новогодних праздников в некоторых супермаркетах Липецка среди обычных елочных украшений появились стеклянные шары с изображениями Господа Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы и святых. Покупатели задумались, можно ли дарить такую игрушку и уместно ли использовать святыню как элемент праздничного декора.

Ответ дал протоиерей, ключарь Христорождественского собора Владимир Максимчук. По его словам, на первый взгляд подобная продукция может показаться красивым и даже благочестивым украшением, однако у православного христианина соседство священных изображений с обычной новогодней мишурой должно вызвать серьезные вопросы.

В своем канале «Благовестник» священник пояснил, что икона для православного — не просто художественное изображение и не декоративный предмет, а святыня, через которую верующий обращает ум и сердце к Первообразу. Почитание, воздаваемое иконе, относится к тому, кто на ней изображен, а не к стеклу или краскам.

Отец Владимир объяснил, почему не следует превращать икону в елочную игрушку: шар предназначен для украшения дерева, его подвешивают, снимают, убирают на хранение вместе с другими игрушками, он может упасть, разбиться или со временем оказаться среди ненужных вещей. Священник заметил, что сам факт повреждения изображения не означает сознательного кощунства, но подобная ситуация закономерно возникает из-за назначения предмета: священные изображения не должны становиться частью обычного декора, где главным становится внешний эффект и коммерческая привлекательность.

По мнению отца Владимира, использование образов Господа, Божией Матери и святых в коммерческой новогодней продукции неуместно и недопустимо с точки зрения благоговейного отношения к святыням. Он призвал не допускать превращения икон, перед которыми возносится молитва, в обыкновенный предмет новогоднего декора.