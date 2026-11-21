Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнило жителям региона о запрете на самостоятельное захоронение домашних животных: оставлять тела питомцев в лесах, полях, на дачных участках или выбрасывать их в мусорные контейнеры нельзя. Такие меры помогают предотвратить распространение инфекций и защитить экологию.

С 1 марта 2025 года в России действует приказ Минсельхоза № 677, который определяет порядок утилизации биологических отходов: владельцы обязаны передавать останки для уничтожения в специальных печах. В ведомстве также напомнили, что все владельцы собак обязаны зарегистрировать своих питомцев — это повышает ответственность владельцев, упрощает поиск потерявшихся животных и сокращает число бездомных собак.

При гибели животного хозяину следует обратиться в ветеринарную клинику: врач зафиксирует смерть и при необходимости проведет патологоанатомическое исследование, чтобы исключить заразные заболевания. Владельцы могут выбрать общую или индивидуальную кремацию — во втором случае специалисты вернут прах питомца. После кремации животное необходимо снять с регистрационного учета: документы подают лично в государственную ветклинику или через портал региональных госуслуг, для этого нужна медицинская выписка с указанием причины смерти и подтверждением передачи тела на кремацию. В ведомстве подчеркнули, что предварительное чипирование и регистрация питомцев упрощают процедуру оформления документов.