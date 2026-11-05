Купил «новый» GAC GS8 за ₽4 млн, а через полтора года нашел следы покраски: суд разберется

Житель Екатеринбурга купил в автосалоне «Глазурит» автомобиль GAC GS8 более чем за ₽4 млн, а спустя полтора года выяснил, что машину перекрашивали еще до продажи. Теперь покупатель требует через суд почти ₽600 тысяч. Об этом пишет « Лента.ру » со ссылкой на Telegram-канал Ural Mash.

По данным публикации, екатеринбуржец решил продать автомобиль и проверил его историю в сервисе «Авто.ру». Оказалось, что еще до сделки машина фигурировала в расчете кузовного ремонта по КАСКО: на ней красили заднюю левую дверь, колесную арку и боковую раму слева, а на момент продажи у «нового» автомобиля уже был пробег 1010 километров.

Покупатель вместе с представителем дилера осмотрел машину, замеры толщины лакокрасочного покрытия делали прибором самого салона. На задней левой двери толщина краски составила от 96 до 322 микрометров, на остальных деталях — от 60 до 150: заводская краска ложится ровным слоем, а такая «прыгающая» толщина бывает при повторной ручной покраске. Аномалия обнаружилась именно на той двери, которая до продажи попала в расчет ремонта.

В салоне «Глазурит» проблему не признали: на претензию ответили, что отклонений от заводских параметров не обнаружено. Представитель дилера подписал акт осмотра, но позже написал, что с данными не согласен, а добровольно вернуть разницу в цене салон отказался. Теперь спор решает суд: истец требует возместить разницу в стоимости автомобиля, проценты по автокредиту, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф в размере половины присужденной суммы. Общая цена иска — почти ₽600 тысяч, первое заседание назначено на 3 ноября.