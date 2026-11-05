Ambertruck Work ушел с рынка: дилеры распродали все пикапы, а «Автотор» молчит

Пикап Ambertruck Work калининградской сборки выбыл с российского рынка: дилеры распродали все запасы таких машин, и на складах не осталось ни рестайлинговых, ни дорестайлинговых экземпляров. Об этом сообщает «Автопоток».

Автомобиль также удален с официального сайта Ambertruck, при этом «Автотор» официально о прекращении выпуска «Ворка» не сообщал. Один из дилеров завода рассказал изданию, что заказы на такие пикапы не принимают, поскольку их производство прекращено.

Машина вышла на российский рынок в конце 2023 года под названием Vigus. В феврале 2024 года была образована марка Ambertruck, и автомобиль перешел в нее под названием Work. В октябре 2025 года калининградский завод «Автотор» представил обновленную версию пикапа Work NF стоимостью ₽2 499 999. Под капотом у Work турбодизельный двигатель объемом 2,5 литра мощностью 128 л. с. и 310 Нм, работающий в паре с безальтернативной пятиступенчатой «механикой». Привод — жестко подключаемый полный, с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала; передняя подвеска независимая на торсионах, сзади — неразрезной мост на рессорах.