Роль жены брата невесты стала судьбой: сахалинец нашел любовь на шуточной свадьбе

«КП-Новосибирск»: сахалинец нашел невесту на шуточной свадьбе

Общество

Житель Южно-Сахалинска Виктор познакомился с невестой на шуточной свадьбе в Новосибирске. Как сообщает «КП-Новосибирск», история началась в сентябре 2026 года: Стася с подругами пришла на необычное мероприятие, где участникам раздавали роли на вымышленной свадьбе.

Девушке досталась роль жены брата невесты, но подходящего «супруга» для нее долго не находилось. Когда организаторы объявили поиск, на предложение откликнулся Виктор из Южно-Сахалинска — он решил преодолеть тысячи километров ради праздника.

Переписываться будущие «молодожены» начали 6 сентября, еще до встречи. На вечеринку 19 сентября Виктор приехал за девушкой на такси с букетом синих гортензий, а их наряды подобрали в одной гамме — синий костюм и платье. Пару настолько убедительно сыграли супругов, что окружающие поверили в их отношения, а после праздника молодые люди отправились гулять по городу.

На следующий день Виктор улетел на Сахалин, но общение продолжилось. Вскоре он пригласил Стасю к себе на остров и уже 13 октября сделал ей настоящее предложение. Девушка согласилась и поделилась новостью с участниками шуточной свадьбы — те начали поздравлять пару. Сейчас молодые люди готовятся к настоящей свадьбе: торжество планируют на январь 2027 года в Москве, а после него собираются жить в Новосибирске.

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