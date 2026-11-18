В Кемерове стартовал процесс изъятия жилой недвижимости и земельных участков у частных собственников для реализации масштабного проекта жилищного строительства. Соответствующее постановление мэрии города было опубликовано 17 ноября.

Под застройку микрорайона 12А/2 выделен участок площадью 21 гектар в Заводском районе, ограниченный улицами Соборной, Сибиряков-Гвардейцев, Гагарина и Искитимской набережной. Возведением новых объектов займется ООО Специализированный застройщик «Фонд РЖС».

В перечень подлежащих изъятию объектов вошли 15 жилых домов, 9 квартир, 22 земельных участка и 14 надворных построек. Затронутыми окажутся территории по улицам Енисейской, Соборной, Гвардейской, Большевистской, Крутой и Фрунзе. В частности, под снос попадают дома с номерами 33, 35, 50, 54, 56 по Енисейской и ряд других строений по указанным адресам.

В ближайшее время владельцам недвижимости будут направлены проекты соглашений, регламентирующие порядок и сроки изъятия, а также условия денежного возмещения стоимости имущества.