Стейк придется отложить: 4 приема, защищающие почки при повышенном давлении

Доктор Корякин: растительное питание смягчает повреждения почек при гипертонии

Общество

Американские исследователи выяснили, что рацион с обилием растительных продуктов смягчает повреждения почек и печени даже при хронически повышенном артериальном давлении. Об этом aif.ru рассказал доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин.

Опыты проводились на крысах с наследственной гипертонией. На протяжении 24 недель одна группа животных получала корм, на 28% состоящий из фруктов, овощей, орехов и бобовых, а контрольная питалась обычным образом. Еще через 24 недели часть крыс из контрольной группы тоже перевели на растительное питание — уже в качестве «лечения» сроком на 12 недель.

Само давление растительная диета не снизила, зато заметно улучшила ключевые маркеры состояния почек и печени. Упал уровень мочевины в крови, а на «лечебном» этапе улучшилась скорость клубочковой фильтрации — показатель фильтрационной функции почек. Кроме того, в тканях почек усилилась экспрессия антиоксидантных ферментов.

Заметно снизился и уровень фермента АЛТ, повышение которого сигналит о повреждении печени. Уменьшилась экспрессия одного из провоспалительных белков — еще один признак улучшения состояния органа.

Защитный эффект растительного питания объясняется несколькими механизмами, которые подтверждают и другие исследования. Во-первых, снижается кислотная нагрузка: западная диета с обилием животного белка создает кислую среду, вредящую почкам, а растительные продукты обладают ощелачивающим действием благодаря калию, магнию и клетчатке. Во-вторых, работают антиоксиданты и полифенолы из фруктов, овощей и орехов — они борются с окислительным стрессом и воспалением. В-третьих, растительные диеты обычно содержат меньше соли, что благоприятно для почек и сердца.

Эти выводы согласуются с более широкими исследованиями: диета DASH и средиземноморская, построенные на преобладании растительных продуктов, доказанно снижают риск прогрессирования хронической болезни почек.

Хотя опыт ставили на животных, его результаты и данные о питании человека позволяют сформулировать практические советы. Первое — сделать растительную пищу основой рациона: овощи, фрукты, бобовые, орехи и цельные злаки должны занимать большую часть тарелки. Второе — не просто добавлять салат к стейку, а заменять часть животного белка, особенно красного мяса и переработанных мясопродуктов, на фасоль, чечевицу или тофу. Третье — контролировать соль: даже растительная диета вредит при злоупотреблении солеными соусами и консервами. Четвертое — следить за калием: бананы, картофель, шпинат и фасоль помогают снижать давление и защищают почки, но людям с уже существующей хронической болезнью почек или принимающим определенные лекарства уровень калия стоит контролировать вместе с врачом.

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