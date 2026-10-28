Перед Хэллоуином охотятся на черных кошек: приюты перестали отдавать животных
SHOT: оккультисты накануне Хэллоуина начали забирать черных кошек для обрядов
Перед Хэллоуином оккультисты начали забирать черных кошек для проведения обрядов, сообщает «Абзац» со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Мертвых животных находят в безлюдных местах и на улицах. На оккультных сайтах публикуется информация о жертвоприношениях и других ритуалах для наведения порчи и призыва нечистой силы; некоторых животных убивают во время обряда «подселения» бесов.
Из-за активности сектантов приюты накануне 31 октября приостанавливают раздачу черных кошек, а волонтеры и владельцы стараются не отдавать питомцев в добрые руки. Таким образом, по данным канала, речь идет о сезонной активизации оккультных практик, которая напрямую отражается на судьбе черных кошек и работе приютов.