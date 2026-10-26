«Прикосновение к нечистой силе»: батюшка объяснил, как православным реагировать на Хэллоуин

Иерей Савастьянов: Хэллоуин не для православных христиан, лучше игнорировать

Общество

Иерей Илия Савастьянов объяснил, как православным реагировать на празднование Хэллоуина. По его словам, этот праздник не для православных: во всех странах мира, включая Россию, люди наряжаются в костюмы нечисти, пишет ИА ЕЛЬ. Священник назвал два способа реакции — протестовать или игнорировать.

Савастьянов отметил, что если в рабочем коллективе этот день празднуется, решение стоит принимать исходя из двух вариантов. Православные христиане не должны праздновать Хэллоуин, поскольку никакое прикосновение к нечистой силе не проходит бесследно для человека. Священник добавил, что коллегам можно просто объяснить суть праздника: возможно, кто-то участвует в нем, не зная подробностей. Если же хочется вечеринки в костюмах и это принципиально, можно выбрать другую тематику. Таким образом, по словам иерея, речь идет не о конфликте, а о спокойном объяснении своей позиции и поиске альтернативы.

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