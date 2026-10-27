«Праздник смерти» и настоящая кровь на фронте: священник призвал запретить рекламу магии

Председатель Патриаршей комиссии по защите семьи иерей Федор Лукьянов призвал как можно скорее принять закон о запрете рекламы магических и оккультных услуг. Об этом он сказал « Парламентской газете ».

По его словам, продвижение эзотерики в медиапространстве противоречит традиционным российским ценностям, что особенно заметно в дни обсуждения Хэллоуина — чуждой, по мнению священника, атрибутики. Популярный осенний праздник, считает он, несет идеологию, несовместимую с русским культурным кодом.

Отец Федор напомнил, что Хэллоуин с древности был не безобидной забавой, а праздником смерти, и его символика связана с миром мертвых, под видом которого с человеком взаимодействуют не души усопших, а обманщики — духи тьмы. Он добавил, что христианство и другие традиционные религии рассматривают жизнь как дар Творца, поэтому атрибутика с черепами, скелетами и нечистой силой не вписывается ни в духовность, ни в культурные традиции России.

Особый цинизм в популяризации «культуры смерти» священник усмотрел в контексте текущих событий: странно праздновать праздник смерти, когда на фронте гибнут люди во имя жизни и победы, и там проливается настоящая, а не бутафорская кровь. Для решения проблемы засилья эзотерики в информационном поле отец Федор призвал депутатов нового созыва как можно скорее принять соответствующий законопроект, который, по его данным, написан и проработан законодателями и был одобрен в прошлом созыве межфракционной группой по защите христианских ценностей.

Инициатива, по его словам, сталкивается с серьезным сопротивлением: крупные медиахолдинги, владеющие телеканалами, которые делают деньги на рекламе эзотерики и магии, противодействуют мерам по защите информационного пространства. Глава Патриаршей комиссии выразил надежду, что обновленный депутатский корпус встанет на защиту детей от фактической пропаганды колдовства, добавив, что необходимость ограничения оккультной рекламы регулярно подчеркивал патриарх Кирилл.