Колядки вместо Хэллоуина: сенатор предложил не запрещать, а предложить свое

Сенатор Гибатдинов: давайте начнем популяризовать колядки вместо Хэллоуина

Общество

Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов предложил активнее развивать национальные культурные традиции на фоне растущей популярности Хэллоуина в России. В беседе с «Абзацем» он назвал одним из таких вариантов колядки.

По мнению сенатора, любые меры по запрету того или иного явления чаще дают обратный эффект: чтобы побудить граждан отказываться от чуждых менталитету традиций, нужно предлагать интересную и знакомую на уровне культурного кода альтернативу.

Гибатдинов отметил, что у народов России есть свои традиции, связанные с памятью об ушедших родственниках, и праздники поминовения предков. Колядки, по его словам, объединяют людей, сохраняют народную культуру и передают ее следующим поколениям, а в отдельных регионах их отмечают с размахом. Сенатор предложил популяризировать такие традиции, знакомить с ними детей и проводить тематические мероприятия. Отдельно он объяснил популярность Хэллоуина в мире грамотным маркетингом: западные фильмы и мультфильмы, магазины с тематическими товарами, костюмы и сувениры постепенно сделали его привычным осенним развлечением. России, по его мнению, стоит пойти аналогичным путем и нацелиться на активное развитие национальных традиций — живой экскурс в прошлое с рассказами о деталях поможет взрастить интерес без радикальных запретов.

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