Плеяды под Луной: астролог предупредил о снах, обидах и кармических встречах

Астролог Зак: покрытие Плеяд Луной принесет кармические проверки

Общество

Астролог Борис Зак связал предстоящее 30 сентября 2026 года покрытие звездного скопления Плеяд Луной с периодом кармических проверок и переоценки жизненных ценностей. Об этом он заявил «Абзацу».

По словам Зака, сочетание энергий Луны и Плеяд обостряет интуицию и подсознательные страхи, подталкивая человека к анализу прошлых родовых сценариев. Он назвал это временным «затмением» коллективной мудрости: ясность мышления может притупляться, но одновременно открывается возможность для глубинной проработки внутренних барьеров. Астролог утверждает, что в такие периоды якобы раскрываются тайны, подавленные страхи, обиды и незавершенные психологические сценарии.

Зак предупредил о повышенной эмоциональной уязвимости и рекомендовал отложить важные жизненные решения. Также он допустил неожиданные встречи, которые, по его мнению, подтолкнут к завершению давних личных процессов. Отдельно астролог указал на эмоциональную чувствительность: старые обиды или страхи, особенно связанные с семьей, могут проявляться через сны или внезапную раздражительность. По его словам, в этот день видимое не всегда соответствует реальности, а случайные встречи могут подводить итог давним процессам.

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