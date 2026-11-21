Президент Национальной ассоциации экспертов по этикету Альбина Холгова в беседе с изданием « Абзац » объяснила психологические причины, по которым жители многоквартирных домов избегают приветствовать соседей.

По ее мнению, заставлять людей здороваться невозможно — единственный действенный метод заключается в демонстрации личного доброжелательного примера и искреннего энтузиазма.

Холгова также указала на прагматичный аспект поведения горожан: многие сознательно сохраняют дистанцию, чтобы в случае бытовых конфликтов было проще предъявлять претензии «посторонним», а не знакомым людям. Кроме того, ежедневное столкновение с большим количеством незнакомцев в подъездах и лифтах вызывает у жителей естественное желание минимизировать социальные контакты из-за усталости от толпы.