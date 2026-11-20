В медицинских учреждениях Бурятии с 20 ноября вводится обязательный масочный режим для сотрудников и посетителей. Соответствующее распоряжение подписано в связи с сезонным подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ. Как сообщили в региональном Министерстве здравоохранения, помимо ношения масок, вводятся ограничения на посещение пациентов в стационарах.

Ведомство рекомендует жителям при первых признаках недомогания оставаться дома и своевременно обращаться к врачам, избегая мест массового скопления людей. По данным Роспотребнадзора по республике, за прошедшую неделю зафиксирован рост числа заболевших респираторными инфекциями. Точные цифры статистики не публикуются, однако вирусологический мониторинг показывает преобладание негриппозных вирусов (бокавирусы, риновирусы). При этом с 44-й календарной недели в регионе начали регистрироваться случаи гриппа типа А ⁦(H1N1)⁩.