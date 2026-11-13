Парагрипп, аденовирусы и риновирусы: что преобладает в Костромской области

В Костромской области отслеживают заболеваемость ОРВИ и гриппом: за неделю со 2 по 8 ноября 2026 года с симптомами острых респираторных вирусных инфекций к врачам обратились 2446 человек. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Более половины пациентов — дети до 14 лет, их 1345 человек.

В структуре установленных респираторных вирусов, по данным ведомства, преобладают вирусы негриппозной этиологии: парагрипп, аденовирусы и риновирусы. При этом именно вирусы парагриппа часто поражают гортань, поэтому костромичам стоит внимательнее отнестись к лечению. От гриппа привились 132 тысячи жителей области; медики напоминают, что вакцинация проводится бесплатно.

Ранее сообщалось, что в Кострому пришли бокавирус и ковид, а вирус с поражением гортани отметили в регионе еще в октябре. Таким образом, по данным Роспотребнадзора, сейчас в области преобладают не гриппозные возбудители, а парагрипп, аденовирусы и риновирусы, и именно парагрипп требует особого внимания из-за воздействия на гортань.