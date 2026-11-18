В Омске введен локальный режим чрезвычайной ситуации в пятиэтажном жилом доме № 27 по улице Молодогвардейской. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте городской администрации. Здание, расположенное в районе Старая Московка, было признано аварийным почти два года назад из-за многочисленных трещин и реальной угрозы обрушения несущих конструкций.