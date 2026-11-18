Угроза обрушения в Омске: власти ввели режим ЧС в аварийной пятиэтажке и дали жильцам срок на эвакуацию
Мэрия Омска ввела режим ЧС в аварийном доме на улице Молодогвардейской
В Омске введен локальный режим чрезвычайной ситуации в пятиэтажном жилом доме № 27 по улице Молодогвардейской. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте городской администрации. Здание, расположенное в районе Старая Московка, было признано аварийным почти два года назад из-за многочисленных трещин и реальной угрозы обрушения несущих конструкций.
Согласно документу, состояние дома нарушает условия жизнедеятельности граждан, что потребовало экстренных мер. До 19 ноября сотрудники администрации Ленинского административного округа обязаны уведомить всех жильцов о введении режима ЧС и необходимости срочной эвакуации.
Для координации действий задействованы профильные ведомства. Департамент общественной безопасности переведен в режим круглосуточной готовности к возможному обрушению здания, а департамент транспорта должен обеспечить оперативный вывоз жителей в пункты временного размещения.