Вышвырнут на улицу за копейки? В Кемерове у жителей аварийного дома изымают 36 квартир, скрывая размер компенсаций
Мэрия Кемерова изымет 36 квартир в аварийном доме без указания суммы компенсации
В Кемерове власти начали процедуру принудительного изъятия 36 квартир и земельного участка площадью более 2000 кв. м в многоквартирном доме № 133б на Кузнецком проспекте. Здание, которое было признано аварийным еще в 2021 году и подтвердило этот статус в 2024-м, подлежит сносу. Соответствующее постановление подписал глава города Дмитрий Анисимов.
Согласно документу, Комитет по жилищным вопросам обязан в течение 10 дней уведомить собственников и региональное управление Росреестра о принятом решении. Взамен изъятого жилья владельцам обещают денежные компенсации. Однако в официальном тексте постановления сумма выкупа не указана, что оставляет собственников в полной неопределенности относительно их финансового будущего и возможности приобретения нового жилья.