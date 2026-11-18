В Кемерове власти начали процедуру принудительного изъятия 36 квартир и земельного участка площадью более 2000 кв. м в многоквартирном доме № 133б на Кузнецком проспекте. Здание, которое было признано аварийным еще в 2021 году и подтвердило этот статус в 2024-м, подлежит сносу. Соответствующее постановление подписал глава города Дмитрий Анисимов.