Один шанс на 3400 лет: как майнер-одиночка со слабым оборудованием добыл блок биткоина и $250 тыс.

Соло-майнеру удалось добыть блок биткоина на оборудовании, мощность которого в десятки раз ниже, чем у современных устройств. Шансы найти блок оценивались как один раз в 3400 лет. Майнер, подключенный к пулу для соло-майнинга CKPool, добыл блок номер 973413 вечером 27 октября. Глава CKPool Кон Коливас поздравил пользователя и отметил, что тот сделал это при хешрейте около 16,4 TH/s на майнере мощностью 6,2 TH, передает РБК .

Для сравнения: устройства последнего поколения с воздушным охлаждением имеют мощность от 200 до 350 TH/s, а ведущие модели с жидкостным охлаждением — от 500 до 900 TH/s. Награда составила почти $252 тыс.: стандартные в этом цикле 3,125 BTC (около $250 тыс. по текущему курсу) и почти $2 тыс. комиссий за транзакции, включенные в блок.

Редкость ситуации в том, что майнер мощностью 6,2 TH/s смог выдать череду правильных шар, которая подняла его хешрейт на пуле до 16,4 TH/s. Пул оценивает мощность подключенного устройства по количеству присланных правильных шар за единицу времени. Возможно, хешрейт разгонялся специальной прошивкой, но превышение более чем в два раза маловероятно. Скорее всего, устройство за короткий промежуток прислало аномально много правильных шар, и пул математически оценил его мощность в 16,4 TH/s. Везение в добыче криптовалют можно оценивать статистически: пул определяет собственную «сложность», майнер-одиночка — личную, а на их основе просчитывается «удача» — вероятность скорого нахождения следующего блока.